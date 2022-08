Michał Pazdan: ten mecz to była trochę droga przez mękę, ale odwróciliśmy losy

Legia zremisowała w Zabrzu z Górnikiem 1:1, ale na Łazienkowskiej wyszarpała zwycięstwo regulaminowym czasie gry. Zwycięskiego gola dla warszawian zdobył Jarosław Niezgoda. Ten mecz dla Legii mógł się rozpocząć w fatalny sposób. Przed stratą gola w pierwszych sekundach uratował Wojskowych Michał Pazdan.

- Była to trochę droga przez mękę, nie ma co się oszukiwać. W pierwszej połowie pierwszego meczu mogliśmy wiele zdziałać. Mieliśmy trzy, lub cztery doskonałe sytuacje w Zabrzu. Rewanż był wyrównany, ale dopięliśmy swego. To zwycięstwo jest dla nas ważne pod kątem psychologicznym. Takie zwycięstwo w ostatniej minucie spotkania to dla nas ważny moment i fajna sprawa.

Michał Pazdan po meczu z Górnikiem Zabrze

Górnik był groźny w pierwszej minucie spotkania i w kilku nielicznych momentach - głównie przez stałe fragmenty gry. Legioniści zagrali skutecznie w defensywie i nie dali górnikom z Zabrza rozwinąć skrzydeł.