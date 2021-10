Michał Kurtyka pożegnał się z Ministerstwem Środowiska i Klimatu. Nieoficjalnie: Zastąpić ma go Anna Moskwa

Podczas pożegnalnej konferencji prasowej Michał Kurtyka przypomniał, że miał zaszczyt służyć Polsce najpierw przez dwa lata jako wiceminister energii, a następnie przez dwa lata jako wiceminister środowiska.

– To również okres kiedy byłem przez rok prezydentem światowej konwencji klimatycznej COP 24. Ostatnie dwa lata to okres bardzo intensywnej pracy na stanowisku najpierw ministra klimatu a następnie ministra klimatu i środowiska. Te ostatnie dwa lata to okres szczególnie intensywny, kiedy miałem zaszczyt uruchomić, wdrożyć strategiczne projekty dla naszego kraju (...) Te projekty podnoszą jakość życia, tworzą nowe miejsca pracy, łączą ekologię z ekonomią. To jest ogromna praca, która została wykonana. Nigdy nie kryłem, że rodzina jest dla mnie bardzo istotna. Wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z panem premierem, z kierownictwem rządu. Decyzje zawsze należą do pana premiera – mówił.