Michał Kamiński trafił do szpitala i czeka na zabieg. „Pod trzema kroplówkami na raz jeszcze nie byłem”

O swoim stanie zdrowia Michał Kamiński poinformował na swoim profilu na Facebooku. Do wpisu dołączył dwa zdjęcia - na pierwszym z nich widać wicemarszałka Senatu i wiszące obok niego kroplówki, na drugim psa, który czeka na niego w domu.

Problemy zdrowotne

Nie ma na razie informacji, co dolega wicemarszałkowi Senatu. Jednak nie jest to pierwszy raz, kiedy ma on problemy ze zdrowiem.

W 2016 roku polityk wyraźnie schudł, co wywołało różnorakie spekulacje. Kamiński poinformował, że spadek wagi wynikiem był radykalnej zmiany trybu życia po tym, jak wykryto u niego cukrzycę.