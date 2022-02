Michał Kamiński: Jestem za jak najszybszą zmianą rządu

Sprawdzał pan, czy był podsłuchiwany?

Nie, nie sprawdzałem. Nie miałem iPhona, mam go teraz. Jeśli byłem podsłuchiwany to na Androidzie, więc nie jestem w stanie tego na tym etapie sprawdzić.

Jest pan członkiem senackiej komisji, która ma wyjaśnić sprawę ewentualnej inwigilacji systemem szpiegowskim Pegasus. Tylko właściwie po co ta komisja? To trochę taki polityczny teatrzyk, przecież nic tak naprawdę nie możecie.

No nie - możemy bardzo dużo. Komisja może ujawniać prawdę. I dlatego, że nasza komisja ujawnia prawdę, kruszy się Prawo i Sprawiedliwość. To na skutek tego, o czym mówimy na komisji, kolejni politycy PiS, od senatora Jackowskiego począwszy, a na ministrze Ardanowskim kończąc, zaczynają uważać, mimo że są związani z obecnym obozem władzy, że coś jest na rzeczy. Gdyby nie komisja senacka, to wszystkie informacje, z ogromnym szacunkiem dla wolnych mediów, byłyby jednak przede wszystkim faktami medialnymi. Ofiary tej inwigilacji, jak mec. Giertych, senator Brejza wraz z małżonką czy prokurator Wrzosek, opowiadają o tym, jak wyglądało ich życie na podsłuchu, jak się czują dzisiaj z wiedzą, że ktoś permanentnie ich śledził, obserwował. Na komisji autorytety prawnicze, takie jak chociażby prof. Hermeliński, wykazują bezprawność konstytucyjną tego działania. Na naszej komisji występują wreszcie eksperci z Amnesty International i Citizen Lab. To są wszystko bardzo poważne fakty, one uprawdopodobniają tezę, że polski rząd nadużywał Pegasusa. Tym bardziej że udało nam się w Senacie wykazać, iż wiedza o niecnych działaniach polskiego rządu nie jest ekskluzywną wiedzą w Polsce.

To znaczy?

Bezsporny jest fakt, że rząd Izraela uznał za konieczne wywrzeć presję na firmę sprzedającą czy udostępniającą Pegasusa, aby Polsce i Węgrom nie przedłużano licencji. To oznacza, że presja międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka na rząd Izraela była ogromna. Ten rząd uznał, że trzeba wpłynąć na prywatną firmę, by ta, mówią kolokwialnie, nie handlowała wrażliwą technologią z Polską i Węgrami, bo Polska i Węgry, według społeczności międzynarodowej, są krajami, którym takich zabawek nie można dawać do rąk.