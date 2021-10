Michał Kacewicz: Łukaszenka chce szantażować Unię Europejską

Brał Pan udział w akcji solidarnościowej z Andrzejem Poczobutem i innymi represjonowanymi na Białorusi dziennikarzami?

Akurat nie było mnie w Warszawie, więc fizycznie udziału nie brałem, ale rzecz jasna, mocno się solidaryzuję z tą akcją, jak również bardzo wspieram Andrzeja Poczobuta, którego dobrze znam.

Jak Pan traktuje tego rodzaju akcje? Jaka jest siła oddziaływania tego rodzaju demonstracji?

To oczywiste, że tego typu akcje nie są w stanie w żaden sposób wprost wpłynąć na władze białoruskie i spowodować, aby uwolniły Andrzeja Poczobuta, Andżelikę Borys, ale także innych więźniów politycznych. Nie zapominajmy, że to są setki osób. Bardzo nagłaśniamy sytuację Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys, bo to są Polacy. Ale są też setki Białorusinów, którzy nadal są przetrzymywani w więzieniach, w aresztach. Dla nas to mnóstwo anonimowych postaci, ale są oni uczestnikami protestów albo robotnikami, którzy próbowali strajkować w białoruskich zakładach. Dostają bardzo surowe wyroki albo są trzymani w areszcie bez wyroków. Poddawani są różnego rodzaju presjom, a często torturom psychicznym i fizycznym. Rzecz jasna, tego typu akcje, jak w ostatnią sobotę w Warszawie, nie wpłyną na władze białoruskie. Natomiast one wpływają na nagłośnienie w Polsce informacji o losach prześladowanych więźniów politycznych Łukaszenki. Niestety, świadomość tego, co się dzieje na Białorusi, mimo że w mediach coś się pojawia, zwłaszcza kiedy są duże protesty i duże represje i że to się dzieje tuż za naszą granicą, 200 kilometrów od Warszawy, nie jest wielka. A przynajmniej nie na tyle wielka, żeby funkcjonowała powszechnie jako jeden z głównych tematów społecznych, politycznych. Zatem tego typu akcje wpływają też na nagłośnienie tego za granicą, bo o ile w Polsce jeszcze czasem na ten temat rozmawiamy, piszemy o tym w mediach i pokazujemy, to - daleko nie trzeba szukać - w Niemczech świadomość tego, co się dzieje na Białorusi jest bardzo niewielka. Im dalej na zachód, tym jest jej jeszcze mniej. Wszyscy wiedzą, że Łukaszenka jest ostatnim dyktatorem Europy, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jako żywo przypomina tę z czasów zimnej wojny i żelaznej kurtyny lat 80. To sytuacja dość podobna do tej, która była w Polsce po stanie wojennym, w latach 80., kiedy reżim komunistyczny był jeszcze na tyle silny i represyjny, by wprowadzać w życie represje i zastraszać całe społeczeństwo. Podobnie jest obecnie na Białorusi. Ten reżim łukaszenkowski został jakoś osłabiony, jednak nadal jest silny.