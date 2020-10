Michał Dworczyk: Szpitale polowe dla osób, które są w średnim stanie zdrowia. Najciężej chorzy będą trafiać do zwykłych szpitali

Michał Dworczyk powiedział, że intencją władz jest, by do szpitali polowych trafiali pacjenci znajdujący się w stanie średnim, to znaczy tacy, którym należy np. zastosować tlenoterapię i którzy wymagają stałej opieki medycznej. Do szpitali tradycyjnych, najlepiej wyposażonych mają trafiać osoby w najcięższym stanie, wymagający najbardziej profesjonalnego sprzętu, łózek intensywnej opieki medycznej.

- 50 łóżek intensywnej opieki będzie również w tym polowym szpitalu, bo muszą być, ale co do założenia, trafiać tam mają pacjenci w stanie średnim - dodał Dworczyk.