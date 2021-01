Michał Dworczyk, szef KPRM: Chcemy powiedzieć, że 2021 roku zapanowaliśmy nad pandemią

Szef KPRM Michał Dworczyk w sobotę rano poinformował, że decyzje dotyczące zniesienie lub przedłużenia obostrzeń po 17 stycznia jeszcze nie zapadły. - W dużej części Europy obostrzenia są raczej wydłużane- tłumaczył.

- Ta decyzja jeszcze nie zapadła. My podejmujemy każdorazowo tego typu ustalenia po analizie i wysłuchaniu ekspertów- powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM w sobotę rano w RMF FM, pytany czy obowiązujące obostrzenia po 17 stycznia zostaną przedłużone lub zniesione.- Każdorazowo mamy bardzo trudne zadanie- dodał.

- Każdego dnia analizowane są wyniki związane m.in. z liczbą zachorowań, modele, które mówią o rozwoju pandemii. Stąd tego rodzaju decyzje wymagają dłuższego namysłu. Pomimo, że w piątek do późnego wieczora trwałą Rada Medyczna przy premierze, to jeszcze te decyzje nie zapadły- powiedział.

- Spójrzmy co się dzieje w dużej części Europy. Tam obostrzenia są raczej wydłużane. Wszyscy z niepokojem patrzą na trzecią falę pandemii- wyjaśnił. - Proszę zobaczyć co się dzieje u naszych południowych sąsiadów: w Czechach mamy olbrzymie przyrosty zachorowań- dodał.

Jak tłumaczył, gdybyśmy chcieli proporcjonalnie porównać do polski, to każdego dnia byśmy mieli ponad 50 tysięcy nowych zakażeń. - Z drugiej strony powiem, ze dywagowanie na temat tego, że decyzje rządu pójdą w jedną lub druga stronę uważam za niedobry pomysł, ponieważ to są zbyt ważne tematy dla wielu Polaków, żeby prowadzić sobie takie luźne rozważania- mówił i poprosił o cierpliwość. - Decyzję zakomunikujemy jak tylko ona zapadnie- zapowiedział. Dworczyk: Do końca marca chcemy zaszczepić około 3 milionów osób - Trzymamy się tego planu, który państwu przestawiliśmy w ostatnich dniach. Do końca pierwszego kwartału chcemy zaszczepić około 3 milionów osób- zapowiedział i dodał, że to będą osoby z grupy "0" oraz seniorzy 70+, oczywiście część z tej grupy. - To wszystko jest związane z ograniczeniami w dostępie do szczepionki- wyjaśnił.

- Jako państwo jesteśmy gotowi na szybsze szczepienie, natomiast musimy mieć dostęp do tego parapetu- mówił Dworczyk. - Chcemy powiedzieć, że 2021 roku zapanowaliśmy nad pandemią- zadeklarował. Co to oznacza? Szef KPRM wyjaśnił, że oznacza to, że system służby zdrowia nie będzie przeciążony i nie będzie "poddawany takim testom, jak miało to miejsce w ostatnich tygodniach i miesiącach".

Zapytany dlaczego Izrael tak dobrze radzi sobie ze szczepieniami, Dworczyk odpowiedział, że Izrael indywidualnie negocjował warunki dostaw szczepionek i ma ich o wiele więcej. - Na tle Europy mam 3 lub 4 wynik. Wczoraj doszliśmy do blisko 200 tysięcy osób zaszczepionych- mówił. - Jedyne co nas ogranicza, to dostęp do szczepionek- dodał.

