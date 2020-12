Michał Dworczyk: Pierwsze szczepienia możliwe w Polsce już 27 grudnia

- Jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer, to wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tysięcy dawek szczepionki. 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tysięcy osób. Będzie to oczywiście grupa „zero”, czyli pracownicy podmiotów, którzy prowadzą działalność leczniczą – tłumaczył na antenie RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk.

Minister pytany był także o zapowiedź wprowadzania narodowej kwarantanny. - To sformułowanie jest na wyrost. Część osób tego sformułowania używa, ale lepiej mówić o regulacjach, które mają powstrzymać trzecią falę koronawirusa – przekonywał. - Wszystkie służby, które są do tego uprawnione, będą podejmowały interwencje nie przez jakąś złośliwość, ale przez to, że musimy zrobić wszystko, aby nie doszło do tej trzeciej, niektórzy eksperci uważają, że największej, fali zachorowań – dodał.