Michał Dworczyk: Koło godziny 10 w Warszawie wyląduje kolejny, cywilny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu

Szef KPRM Michał Dworczyk, który był w czwartek rano gościem programu „Tłit”, w którym przekazał, że koło godziny 10 w Warszawie wyląduje kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu.

- Dzisiaj ok. godz. 10 wyląduje kolejny, cywilny samolot w Warszawie. W nim będzie kolejna grupa, mniejsza, osób ewakuowanych z Afganistanu" - poinformował.

Przekazał także, że na lotniku w stolicy Afganistanu czeka kolejne 90 osób. - Za jakieś dwie godziny będzie kolejny transport, kolejny raz wylądują nasze wojskowe samoloty w Kabulu i na te samoloty czekają już osoby ewakuowane – tłumaczył Dworczyk.

Szef KPRM przekazał także informację, że „w kolejnych godzinach i dniach możemy się spodziewać kolejnych takich lotów”. - Został utworzony most powietrzny pomiędzy Warszawą a Kabulem de facto, tzn. między Uzbekistanem a Kabulem latają samoloty wojskowe, natomiast z Uzbekistanu do Warszawy to samoloty cywilne przewożą osoby ewakuowane – wyjaśnił polityk.