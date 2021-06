Michał Dworczyk, czyli człowiek do zadań specjalnych. Ostatnio w kłopotach

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pewnie nie miał tęgiej miny, kiedy zorientował się, że ktoś włamał się na jego skrzynkę mailową. Dworczyk wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, a właściwie dwa - jedno 9 czerwca i drugie 11. Potem nie wypowiadał się w sprawie cyberataków, nie odpowiadał na pytania w Sejmie. Wreszcie zdecydował się udzielić wywiadu tygodnikowi „Wprost”.

- Tak, prowadziłem korespondencję z prywatnej skrzynki z różnymi osobami, bo jako osoba, która występuje w różnych funkcjach, czyli osoby prywatnej, polityka i urzędnika, kontaktuję się z różnymi osobami, które przesyłają na mój adres różną korespondencję - przyznał w wywiadzie. - Odpowiadam również na maile i wykorzystywałem do tego również skrzynkę, która była też przeznaczona do spraw politycznych. Pragnę podkreślić, że nie jest to złamanie żadnych obowiązujących przepisów - dodał.