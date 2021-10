Michał Bonikowski: Świadomość, że tworzy się produkt, który może ratować ludzkie życie, wytwarza trudne do opisania połączenie emocjonalne

Panie Michale, gratulacje. Pana projekt znalazł się w gronie finalistów prestiżowego konkursu organizowanego przez EUIPO. To cyfrowy stetoskop, który wykrywa nieprawidłowości w płucach przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Co ważne, to produkt polskiej firmy. Jak doszło do jego powstania?

Dziękuję. To już drugie w tym roku, tak prestiżowe wyróżnienie dla tego produktu. Bardzo mnie cieszy fakt, że kolejne grono jurorów powiela mój zachwyt nad wyjątkowością StethoMe. Co do mojego udziału w tym projekcie, to sprawa jest bardzo prozaiczna, otóż w czasie, w którym pomysłodawcy postanowili ten projekt zrealizować, nasze biura znajdowały się w odległości kilku metrów od siebie. Znaliśmy dobrze swoje kompetencje i ta współpraca była naturalną konsekwencją tej znajomości.

Jakie to uczucie znów znaleźć się w gronie najlepszych designerów na świecie? Dodam, że jest pan laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień.