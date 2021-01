Michał Boni dołączy do partii Polska 2050 Szymona Hołowni? "Pracujemy nad transferami z PiS"

To o tyle dziwne, że Boni jeszcze niedawno miał brać czynny udział w pracach zespołów eksperckich PO. Jego przejście do Polski 2050 jest więc realne?

Szymon Hołownia dąży do stworzenia koła poselskiego w Sejmie, a do osiągnięcia tego celu potrzeba mu jeszcze jednego posła. W tej chwili na pokładzie ma bowiem dwie posłanki - Hannę Gil-Piątek, która opuściła Lewicę jesienią 2020 roku oraz Joannę Muchę, która odeszła z Platformy Obywatelskiej w styczniu tego roku.

Chwedoruk: Hołownia potrzebuje spektakularnych ruchów

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka, politologa Uniwersytetu Warszawskiego, Szymon Hołownia musi co jakiś czas dokonać spektakularnego ruchu na polskiej scenie politycznej, by zbudować pozycję Polski 2050 i utrwalić ją na tyle, by formacja przetrwała z wysokim poparciem do 2023 roku, kiedy odbędą się wybory parlamentarne.

- Mówiąc o spektakularnych ruchach, mam na myśli m.in. właśnie przejmowanie głośnych nazwisk z obozu związanego z Platformą Obywatelską - wyjaśnia w rozmowie z nami prof. Chwedoruk.

To PO jest bowiem głównym rywalem Polski 2050, a dla obu partii nie ma na dłużej miejsca obok siebie na scenie politycznej.

- Osobną kwestią jest walka o struktury. To przez brak struktur z politycznej planszy zniknął Janusz Palikot, a po części także Paweł Kukiz. Szymon Hołownia będzie zaciekle walczył o struktury lokalne, bo tylko z nimi ma szansę na konkurowanie z PO. Oczywiście tych struktur będzie szukał także u PSL i SLD, ale jednak to PO jest dla niego najbardziej łakomym kąskiem - dodaje Rafał Chwedoruk.