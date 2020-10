Miasta-widma w widmie pandemii: tak opustoszały miejsca zawsze pełne turystów

To, jak zmieniły się niegdyś najbardziej gwarne miasta, mogliśmy oglądać jedynie zdjęciach. Tętniące życiem place i ulice stolic - nie tylko europejskich - w trakcie pandemii opustoszały.

W ulubionych miejscach turystów można było spotkać głównie gołębie. Wielką niespodzianką i przy okazji hitem internetu okazały się delfiny, które miały pojawić się w weneckich kanałach. Ich obecność tłumaczono zmniejszonym ruchem turystycznym i brakiem kursujących tramwajów wodnych, co przyczyniło się do poprawy czystości wody, zachęcając zwierzęta do powrotu w miejskie rejony.