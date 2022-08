Miami Heat lepsi od Boston Celtics. Ruszyły finały konferencji NBA

- Jimmy Butler jest elitarnym zawodnikiem. On rywalizuje, aby wygrać. To zupełnie inna rzecz, a on robi to tak dobrze, jak nikt w tej lidze - powiedział po meczu trener Heat Erik Spoelstra.

Butler zdobył 27 z 41 swoich punktów w drugiej połowie. W trzeciej kwarcie w pojedynkę rzucił 17 punktów (4/5 z gry, 9/10 z linii), gdy cały zespół Celtics zdobył tylko 14 (2/15 z gry, 10/13 z linii). Heat wygrali tą odsłonę aż 39:14. Oprócz 41 "oczek", Butler dołożył 9 zbiórek, 5 asyst, 4 przechwyty i 3 bloki . Tylko pięciu zawodnikom (Anthony Davis, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Kareem Abdul-Jabbar i James Harden) udało się wyprodukować taką linijkę w meczu NBA, ale żadnemu z nich w playoffach - Butler był pierwszy.

- Wygraliśmy trzy inne kwarty, ale oczywiście ta jedna będzie się wyróżniać. W czwartej odbiliśmy się od dna i znów zaczęliśmy grać dobrze, dorównując im fizycznością, ale 39:14 przy 2/15 z gry jest trudne do obejścia - powiedział trener Celtics Ime Udoka.