Miał zostać uprowadzony dla okupu. CBŚP ochroniło przedsiębiorcę

Policjanci z rzeszowskiego CBŚP dotarli do informacji, z której wynikało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogą przygotowywać się do uprowadzenia mieszkańca województwa podkarpackiego, aby zdobyć okup. Obserwowali oni miejsce zamieszkania potencjalnego pokrzywdzonego. Z zebranego materiału wynikało, że do planowanego przestępstwa zamierzano wykorzystać posiadaną już broń palną i elementy umundurowania policyjnego.