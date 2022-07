Metsola: Przyszłość Europy jest związana z przyszłością Ukrainy

Ukraina i Mołdawia otrzymały status krajów kandydujących do UE. Kiedy te kraje mogą stać się pełnoprawnymi członkami wspólnoty europejskiej?

Decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego była historyczna i bardzo ważna. Zapadła, aby dać nadzieję Ukraińcom i jeszcze raz pokazać, że nie są sami. To sygnał, że mogą na nas liczyć. Także Mołdawia zasłużyła na uznanie za swoje wysiłki w zakresie wdrażania kluczowych reform w ramach umowy stowarzyszeniowej z UE, jak również za wyraźne stanowisko wspierające Ukrainę pomimo jej trudnego kontekstu politycznego. Członkostwo w UE nie nastąpi z dnia na dzień - każdy kraj ma własną ścieżkę do przystąpienia - ale status kandydata będzie oznaczał impuls dla programu reform, będzie oznaczał dostęp do programów UE, a co najważniejsze będzie oznaczał, że nadzieja cierpiących na Ukrainie, a także tych, którzy martwią się w Mołdawii, przełoży się na namacalny postęp. To nie jest po prostu jakiś symboliczny akt; to wzmocni nie tylko Ukrainę i Mołdawię, ale także UE.