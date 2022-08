Metoda na KNF. Uważaj na oszustów podających się za pracowników urzędu!

Przestępcy podający się za urzędników KNF, w trakcie rozmów, mówią, że dzwonią w celu weryfikacji kosztów produktów i usług oferowanych przez podmioty nadzorowane przez urząd, badania jakości usług i obsługi klientów wybranego sektora. Wyłudzają oni dane osobowe i informacje na temat usług finansowych, z jakich korzysta rozmówca – ostrzega w swoim komunikacie KNF. Oszuści deklarują, że czynności te wykonują na zlecenie KNF, bądź UKNF.

KNF przypomina, że nie upoważnia podmiotów zewnętrznych do reprezentowania urzędu, w celu wykonania takich czynności. W komunikacie urząd przypomina, że jeśli ktoś wykonuje te czynności podając się za osobę działającą z upoważnienia lub w porozumieniu z KNF, należy natychmiast powiadomić odpowiednie organy ścigania.

Podawanie się za funkcjonariusza publicznego grozi grzywną, karą ograniczenia wolności, albo pozbawieniem wolności do roku. Jeśli wiąże się to z osiągnięciem korzyści finansowej, to przestępca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.