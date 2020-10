Metamorfozy nastolatków: tak "brzydkie kaczątka" zmieniły się w łabędzie. Nie do wiary, że to wciąż ci sami ludzie

Zobacz galerię (27 zdjęć) Każdy z nas przechodził etap nastoletni, każdy więc zapewne posiada zestaw zdjęć, których lepiej, by świat nigdy nie ujrzał. Pryszczaci, zbuntowani, z dziwną fryzurą i niepasującymi ubraniami - tacy właśnie bywają nastolatkowie. Gdyby porównać zdjęcia sprzed lat ze stanem obecnym większość uzna, że wizualnie zmieniła się na lepsze. Rzeczywiście, w fazie dojrzewania natura potrafi spłatać nam figle. Oto najbardziej zaskakujące metamorfozy: nie do wiary, że to te same osoby! źródło zdjęcia Reddit / jeckbirry Zobacz galerię (27 zdjęć)

