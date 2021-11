"Męski różaniec" po raz kolejny ruszył w wielu miastach Polski. Po raz pierwszy także w Bydgoszczy

Cykliczne spotkania modlitewne odbywają się w kilkudziesięciu miastach Polski oraz za granicą, m.in. na Litwie, Ukrainie, w Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych (mapa miejsc dostępna jest na stronie meskirozaniec.pl).

W inicjatywie uczestniczą obecnie cztery wspólnoty zrzeszające wierzących mężczyzn, w tym Wojownicy Maryi, Mężczyźni św. Józefa oraz Żołnierze Chrystusa.

Jesteśmy mężczyznami, którzy pragną wypełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królowej. Pragniemy czynić dokładnie to, o co nas wszystkich prosiła i nieustannie prosi. Jej wola jest wolą Jej Syna – Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i bratem. Realizacja tych poleceń służy większej chwale Boga, by Jego dzieci były z Nim na wieczność. To znaczy my, nasze rodziny i wszyscy ludzie, którzy zechcą skorzystać z Jego łaski.