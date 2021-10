Męska bielizna - jak wybrać najlepiej bokserki, slipy, podkoszulki i skarpetki?

Pamiętać jednak należy o jednym - musi on czuć się w niej dobrze.

Slipy zdecydowanie swoją falę popularności mają już za sobą. Mówi się, że kobiety uważają je za niezbyt atrakcyjne. A walory estetyczne to również kryterium, którym mężczyzna kieruje się przy wyborze swojej bielizny.

Męska bielizna ma obecnie wiele do zaoferowania. Wśród propozycji producentów znajdziemy slipy i bokserki o różnych kształtach. Przy wyborze bokserek często mężczyźni zastanawiają się, czy powinny być one luźne, czy dopasowane. Nawet slipy często mają więcej niż jeden wariant.

Męska bielizna to także podkoszulki

Męska bielizna to również podkoszulki, które mogą pełnić rozmaitą rolę. Podstawowa to zapewnienie ciepła w chłodniejsze dni. Często mężczyźni lubią również w nich spać. Obecne podkoszulki są przylegające do ciała i praktycznie niewidoczne pod ubraniem.