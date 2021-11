Merkel po raz drugi rozmawiała z Łukaszenką. Wiceszef MSZ: Działanie wydaje się stanowczo przedwczesne

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i Alaksandr Łukaszenka w środę po raz drugi rozmawiali telefonicznie o sytuacji na granicy Białorusi i Polski. Uzgodnili, że podjęte zostaną wstępne rozmowy między Mińskiem a UE w sprawie migrantów - podaje agencja BiełTA.

Wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk pytany o rozmowy Merkel z Łukaszenką przypomniał w rozmowie z polskatimes.pl, że pan prezydent Andrzej Duda powiedział prezydentowi Niemiec, że nic, co będzie dotyczyło naszych granic, a co zapadnie poza wiedzą Polski, nie będzie przez nas zaakceptowane. – To jest naturalna reakcja w relacjach międzynarodowych, bo jeżeli coś ma dotyczyć jakiegoś państwa, to powinno być z nim uzgadniane – wyjaśnił.

Wiceminister spraw zagranicznych dodał, że „co do rozmowy z Łukaszenką, pani Merkel to polityk, który ma tendencję do samodzielnego podejmowania różnych inicjatyw.” – W niektórych sytuacjach to jest potrzebne, ale w tym akurat przypadku wydaje się, że stanowczo przedwczesne, tym bardziej, że to już jest druga rozmowa – mówił.