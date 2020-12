Mentzen: Na podstawie czego Morawiecki twierdzi, że szczepionka jest bezpieczna? Oficjalnie nie wiadomo. OPRAC.: Maciej Badowski

Mentzen przyznaje, że "nie istnieją żadne badania potwierdzające bezpieczeństwo szczepionki". Jacek Smarz/ Polska Press

Polityk Konfederacji, Sławomir Mentzen we wpisie w mediach społecznościowych w ostrych słowach odniósł się do "bezpieczeństwa" szczepionek przeciwko koronawirusowi. - Premier Morawiecki wraz z Ministrem Zdrowia Niedzielskim zapewniają nas, że szczepionka, którą zamierzają zaaplikować milionom Polaków jest bezpieczna. Zarządy koncernów farmaceutycznych już takiej pewności nie mają- czytamy we wpisie.