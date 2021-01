Melania Trump po zamieszkach w Kapitolu: Jestem rozczarowana i zniechęcona tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu

Potępienie przemocy na Kapitolu

„Jestem rozczarowana i przygnębiona tym, co wydarzyło się tydzień temu. Uważam za haniebne, że wokół tych tragicznych wydarzeń pojawiły się nieprzyzwoite plotki, nieuzasadnione osobiste ataki i fałszywe, wprowadzające w błąd oskarżenia - ze strony ludzi, którzy chcą mieć znaczenie i mają coś do powiedzenia” – oświadczyła pierwsza dama USA.

Melania Trump jednocześnie zaznaczyła, że nie akceptuje i nigdy nie akceptowała przemocy. „Absolutnie potępiam przemoc, która miała miejsce na Kapitolu” – napisała. „Musimy słuchać siebie nawzajem, skupiać się na tym, co nas łączy i wznosić się ponad to, co nas dzieli” – dodała.

Pierwsza dama zaznaczyła także w oświadczeniu, że budujące „jest to, że tak wielu znalazło pasję i entuzjazm uczestnicząc w wyborach”, jednak nie można pozwalać na to, by przerodziło się to w jakąkolwiek przemoc. „Naszą drogą naprzód jest zjednoczenie się, znalezienie wspólnych cech i bycie dobrymi i silnymi ludźmi, których znam” – przekazała.