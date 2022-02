Meksyk: Bandyci zastrzelili Roberto Toledo. To czwarty dziennikarz zabity w ciągu miesiąca

Meksykański dziennikarz Roberto Toledo został zastrzelony przez trzech bandytów, stając się czwartym dziennikarzem zabitym w kraju w ciągu miesiąca.

Toledo został zastrzelony na parkingu w mieście Zitácuaro w poniedziałek po południu. Był dziennikarzem lokalnego serwisu informacyjnego Monitor Michoacán. W poście w mediach społecznościowych, dyrektor Monitor Michoacán, Armando Linares, złożył kondolencje rodzinie Toledo, mówiąc, że „ujawnienie korupcji doprowadziło do śmierci jednego z naszych kolegów”.

[Toledo] stracił życie z rąk trzech ludzi, którzy zastrzelili go tchórzliwy sposób – dodał Linares. Nie nosimy broni. Do obrony mamy tylko długopis i notatnik.

Dziennikarze oskarżyli meksykańskiego prezydenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora o brak ich ochrony. Przed nim zginęli w styczniu: José Luisa Gambo, Margarito Martínez i Lourdes Maldonado López.

Meksyk jest dziś jednym z najniebezpieczniejszych miejsc dla dziennikarzy. Komitet Ochrony Dziennikarzy powiedział, że od czasu objęcia rządów przez Obradora pod koniec 2018 roku zginęło 32 pracowników mediów, nie licząc Toledo. Szczególnie zagrożeni są lokalni reporterzy badający powiązania między polityką a przestępczością zorganizowaną.