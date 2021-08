MEiN przygotowuje szkoły na wrzesień. „100 mln zł na sprzęt i środki bezpieczeństwa”

Ja informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, jednym ze sposobów zabezpieczenia uczniów i nauczycieli przed skutkami czwartej fali pandemii koronawirusa będzie zapewnienie placówkom środków bezpieczeństwa, takich jak stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, termometry (łącznie 100 tys.), czy środki do dezynfekcji. W sumie na ten cel resort edukacji przeznaczył 100 mln zł.

W przygotowaniu się do nowego roku szkolnego pomóc mają także szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej, prowadzone od połowy sierpnia przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

„Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy” - informuje MEiN.

Resort edukacji podkreśla, że jeszcze w tym tygodniu szkoły otrzymają także dodatkowe pakiety edukacyjne. Będą to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną.

„19 i 20 sierpnia przesłaliśmy szkołom i placówkom edukacyjnym pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. To również jeden z elementów przygotowań do bezpiecznego powrotu do nauki w nowym roku szkolnym” - tłumaczy ministerstwo.