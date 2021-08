MEiN dofinansuje wycieczki szkolne. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie wycieczki będą dofinansowywane?

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował: w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.