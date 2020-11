Meghan Markle, żona księcia Harry'ego, poroniła. O utracie dziecka opowiedziała w „New York Times"

Poczta Polska, DHL, DPD, InPost szykują się do szczytu paczkowego. Co radzą zamawiającym prezenty?

Co roku przed świętami liczba nadawanych przesyłek rośnie średnio o 40-70 proc., a w szczytowym momencie wzrost sięga nawet 100 proc. (!) Branża spodziewa się, że mimo spowolnienia gospodarki tegoroczny szczyt może być rekordowy, ponieważ przez pandemię koronawirusa wielu Polaków zdecyduje się kupić prezenty w e-sklepach, zamiast stacjonarnie. Jakie inwestycje ostatnio zrealizowały firmy kurierskie, by ułatwić i przyspieszyć przesyłki? I co radzą zamawiającym prezenty przed świętami?