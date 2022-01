"Megakot" zniknie z "Królowych życia"? Niejasna przeszłość szczecińskiego dewelopera

O zakończeniu współpracy z „Megakotem” dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualne Media. Sama stacja TTV na razie nie skomentowała sprawy.

Decyzja ta ma mieć związek z ostatnimi doniesieniami na temat przeszłości mężczyzny. Na jego temat pisał ostatnio w mediach społecznościowych Jan Śpiewak.

„Czemu 51 latek bawi się z nastolatkami? Być może po to, żeby mieć łatwy do nich dostęp” – napisał na Instagramie aktywista. Jak dodał, z jedną z takich dziewcząt związał się, gdy miała 15 lat, albo nawet mniej. „W popularnych nagraniach na YouTube chwali się tym, że nazwał świnię imieniem po byłej dziewczynie, która popełniła samobójstwo. Tych dziewczyn, które umierały tragicznie w młodym wieku po związkach z nim było aż cztery. Z tego, co udało nam się ustalić wszystkie przed śmiercią miały poważny problem z narkotykami. Jak sam Mega Kot przyzna, policja sama podejrzewała go o zabójstwo jednej z nich” – czytamy we wpisie aktywisty.