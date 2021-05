Media: Kontroler z lotniska Okęcie mógł pracować pod wpływem alkoholu. Uciekł z dyżuru, zatrzymała go policja, miał 2 promile alkoholu

Mężczyzna po przyjściu do pracy wypełnił dokument fit for duty, w którym pracownicy potwierdzają, że mogą pracować na wieży lotów - pisze Bussiness Insider. "Następnie po powrocie z przerwy miał się zacząć dziwnie zachowywać, bełkotał do pilotów, nie prowadził ich po prawidłowym kursie" - przekazał redakcji BI informator.

Według tvn24.pl, do zdarzenia miało dojść 5 maja, gdy do startu szykowały się dwa samoloty LOT-u. Według informatora portalu, piloci wychwycili nietypowe zachowanie kontrolera. "Potwierdzają to informatorzy zbliżeni do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. - Kontroler wydał zgodę na rozpoczęcie kołowania przez jeden samolot, choć inny w tym czasie zajmował drogę kołowania. Na szczęście piloci się zorientowali i przekazali, że kontroler wydaje dziwne polecenia" – relacjonuje rozmówca tvn24.pl.

Pracownik po opuszczeniu wieży kontroli lotów miał odjechać rowerem. Został zatrzymany przez policję w warszawskim mieszkaniu. Przeprowadzono cztery badania alkomatem, najwyższy wynik to 2 promile alkoholu - poinformował tvn24.pl jeden z funkcjonariuszy policji.