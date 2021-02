Media bez wyboru. Premier Mateusz Morawiecki do mediów lokalnych: Ten podatek (od mediów i reklamy) nie jest dla was

- Drodzy przedstawiciele mediów lokalnych, mediów regionalnych, ten podatek nie jest dla was. Ten podatek jest dla tych, którzy utrudniają korzystanie czasami z dostępu do danych dla was. To właśnie media lokalne, media regionalne, lokalne portale, lokalne gazety, ale także prasa w ogóle dzisiaj jest bardzo często przyćmiona, duszona poprzez ogromną siłę kapitałową koncernów zagranicznych - powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przy okazji wizyty w Gdańsku.