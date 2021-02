Media bez wyboru. Orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego: Nie wierzcie władzy. Nie akceptujemy zamachu na wolne media [WYSTĄPIENIE]

Marszałek Senatu nawiązał w swoim przemówieniu do projektu ustawy o podatku od mediów i reklam. Zaapelował do rządu do wycofania się z tego, jak nazwał "haniebnego" projektu.

Wspomniał też 13 grudnia 1981 r. czyli dzień wprowadzenia stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego.

- Media zamilkły wczoraj na krótko, by nie musiały zamilknąć na dłużej - mówił. Jak dodawał, rząd przekazuje na telewizję publiczną, zamiast np. na służbę zdrowia czy inną pomoc Polakom.

- Wzywam rządzących do wycofania się z tego złego projektu. Pragnę z całą mocą podkreślić, że demokratyczna większość w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media oraz żadnych innych prób podważania demokratycznego ustroju naszego państwa - powiedział.

- Wczorajsze czarne ekrany to przestroga. Oby ich czerń nie zwiastowała czarnej nocy rządów autorytarnych, których następnym krokiem może być wyłączenie Internetu i dalsze ograniczanie swobód obywatelskich - mówił.