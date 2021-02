„Media bez wyboru”. Opozycja: Wolne media to jeden z filarów demokracji

- Dziś niezależne media nie poinformują o żadnej aferze, o żadnym nadużyciu władzy. Tym razem jeszcze w ramach protestu. Ale niedługo to może być polska codzienność - stwierdził w mediach społecznościowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rząd przedstawił pomysł wprowadzenia podatku od mediów i reklamy, twierdząc, że chce w ten sposób opodatkować mi.in. międzynarodowych gigantów, jak Google, Facebook czy Apple. Media prywatne protestują i nazywają to haraczem. W związku z tym w środę część wydawców zainicjowała akcję „Media bez wyboru”.

- Wolne media to jeden z filarów demokracji, gwarant pluralizmu i obiektywnego przedstawiania rzeczywistości. To tama przed zalewem propagandy i kłamstw kiedyś publicznej TVP, do której dokładamy miliardy naszych pieniędzy. Chrońmy wolne media - apeluje marszałek Senatu Tomasz Grodzki.