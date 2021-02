Media bez wyboru: Ogólnopolski protest mediów przeciwko nowej opłacie. Telewizje wstrzymały nadawanie, komunikaty w stacjach radiowych

Rząd przedstawił pomysł wprowadzenia podatku od mediów i reklamy, twierdząc, że chce w ten sposób opodatkować mi.in. międzynarodowych gigantów, jak Google, Facebook czy Apple. Media prywatne protestują i nazywają to haraczem.

Na ich stronach głównych wyeksponowany jest napis „Media bez wyboru” i komunikat „Tu powinien być Twój ulubiony serwis internetowy. Dzisiaj jednak nie przeczytasz tu żadnych treści” oraz wspólny list otwarty , który we wtorek opublikowało ok. 40 prywatnych firm z branży mediów w proteście przeciw podatkowi od reklam. Taką formę protestu wybrały m.in. Onet i Interia. Część portali udostępnia artykuły, jednak także wyeksponowały napis na czarnym tle informujący o proteście.

W akcję protestacyjną włączyły się także stacje radiowe. We wszystkich rozgłośniach Grupy RMF, Grupy Radiowej Agory i Eurozetu od rana emitowany jest jedynie komunikat informujący o wspólnym proteście przeciw podatkowi reklamowemu.

Tymczasem list otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych w sprawie projektu MF napisali we wtorek, 9 lutego 2021 r., wydawcy wielu mediów w Polsce. Jak napisano, to haracz, który uderzy w widzów, słuchaczy, czytelników i internautów.

"Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19. Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - napisano.