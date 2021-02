Media bez wyboru: "Nałożenie na media podatku od reklamy oznacza podwójne opodatkowanie. Nowa danina narusza konstytucyjne zasady równości"

Resort finansów zauważa, że w zakresie reklamy internetowej, projekt realizuje założenia tzw. podatku cyfrowego, będącego przedmiotem propozycji ze strony Komisji Europejskiej w 2018 r., a nad którym to zagadnieniem pracuje aktualnie również organizacja OECD. Polski rząd proponuje, by zakresem składki zostali objęci „giganci cyfrowi”, których globalne przychody sięgają około 3,4 mld zł (750 mln euro), a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce przekraczają 22 mln złotych (5 mln euro). W zakresie reklamy prasowej proponowany próg wynosi: dla pojedynczego tytułu prasowego aż 15 mln zł z przychodu od działań reklamowych. MF zapewnia, że tym samym podatek nie dotyka małych wydawców, ważnych dla funkcjonowania wspólnot lokalnych i regionalnych. Lokalni wydawcy z tytułu planowanych opłat nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów - nie zapłacą nawet dodatkowej złotówki - zapewnia w stanowisku opublikowanym w środę wieczorem. W tym samym czasie trwał ogólnopolski protest mediów prywatnych, które nie nadawały programów telewizyjnych i radiowych a portale na stronach głównych zamieściły oświadczenie.

"To po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media" - napisano w liście otwartym do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych. Pod listem podpisało się kilkadziesiąt wiodących firm medialnych w Polsce.

- Nałożenie na media podatku od reklamy oznacza podwójne opodatkowanie. Wpływy z reklam są już bowiem obciążone CIT. Nie ma znaczenia, że CIT to podatek dochodowy, a nowa danina jest podatkiem liczonym od przychodu. Obciążane są te same środki, mamy więc ten sam przedmiot opodatkowania. Wpływy z reklam rzutują przecież na podstawę opodatkowania CIT. Dlatego uważam, że nowa danina narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości. Nawet gdyby wszystkie media, w tym publiczne, były nią objęte, to nie ma żadnego uzasadnienia, aby odstępować od konstytucyjnych granic opodatkowania. A tym bardziej nie ma uzasadnienia dyskryminacyjne traktowanie jednej z branż. Oczywiście niekonstytucyjności nowego podatku nie zmienia nazwanie go składką - ocenia ekspert.