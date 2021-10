Mecz Legii w Lidze Europy bez polskich kibiców. Klub wydał oświadczenie

"Legia Warszawa informuje, że pomimo trwających od ponad tygodnia starań Klubu, stosowne włoskie organy utrzymały decyzje o niesprzedawaniu biletów obywatelom polskim na mecz SSC Napoli – Legia Warszawa, który odbędzie się w Neapolu w dniu 21 października. Uznajemy takie działania za całkowicie niezasadne i dyskryminujące." - czytamy w oficjalnym komunikacie Legii Warszawa. Władze klubu dalej opisują rozmowy pomiędzy stronami, w których udział brały Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Ambasada RP w Rzymie, ale strona włoska była nieugięta.

"To decyzja skandaliczna, całkowicie nieuzasadniona i pozbawiająca naszych kibiców w pełni przysługującego im prawa do wspierania swojej drużyny podczas meczów wyjazdowych. Jest to niezgodne z duchem sportowej rywalizacji i wartościami, na których opiera się europejski futbol" - brzmi kolejna część oświadczenia, w której dodana jest obietnica dalszej walki o zmianę decyzji. "Dzisiaj wysłaliśmy kolejne stanowcze pismo w tej sprawie i oczekujemy od włoskiej strony stosownej reakcji." - zaznacza klub i ma nadzieję zobaczyć swoich kibiców na stadionie w Neapolu.