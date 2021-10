Mechanizm warunkowości. Dzisiaj drugi dzień obrad Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie skargi Polski i Węgier

Wtorek to drugi dzień obrad Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełen skład sędziów rozpatruje skargę Polski oraz Węgier na mechanizm warunkowości. Wczorajsze obrady rozpoczęły się o godzinie 14:30, natomiast dzisiejsze z samego rana – o godzinie 9.

TSUE obraduje w pełnym składzie 27 sędziów po raz pierwszy w sprawie związanej z Polską. Ostatni raz w tak licznym gronie decydował w kwestiach związanych z brexitem, czyli opuszczeniem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

- Pierwszy dzień ograniczał się do wystąpień wszystkich uczestników. Siłą rzeczy te oświadczenia powtarzały stanowiska, które uczestnicy wyrazili w swoich uwagach pisemnych, w związku z tym nie było większych zaskoczeń. Dzisiejszy dzień pewnie będzie ciekawszy też dla obserwatorów rozprawy, ponieważ dzisiaj będą zadawane pytania stronom przez sędziów Trybunału. Jesteśmy ciekawi, na jakich kwestiach te pytania będą się koncentrować. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać - powiedział we wtorek rano pełnomocnik Polski przed TSUE Bogusław Majczyna w rozmowie z PAP.