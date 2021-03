Mazurek wielkanocny PRZEPIS. Tradycyjny przepis na mazurek wielkanocny, którym zachwycisz gości

Przepisów na mazurek wielkanocny jest wiele. Każdy przyrządza go z takimi składnikami, jakie lubi najbardziej. Do najbardziej popularnych należą mazurki kajmakowe i orzechowe, ale można również spotkać takie, które przekładane są masą pomarańczową, czekoladową czy różaną. Poniżej znajdziecie kilka propozycji na mazurek wielkanocny. Przepisy, której podajemy wymagają pewnego doświadczenia w kuchni, ale znajdziecie tu również sposób na łatwy mazurek wielkanocny.

Mazurek wielkanocny to tradycyjne ciasto kuchni polskiej. Musi być niski i słodki. Najczęściej przygotowuje się go na kruchym cieście, ale może być również podany na biszkopcie lub spodzie z orzechów. Ciasto zwykle przekłada się różnego rodzaju masami, np. orzechową, migdałową czy kajmakową, a wierzch wykańcza polewą lub lukrem i ozdabia owocami albo bakaliami.

Mazurek wielkanocny kajmakowy to zdecydowania najpopularniejsza wersja tego wielkanocnego przysmaku. Jest to też dosyć prosty mazurek wielkanocny - wymaga jednak czasu.

Po godzinie wyjmij ciasto i rozwałkuj. Przełóż do formy uprzednio posmarowanej masłem lub wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez 15 minut w temperaturze 190 stopni (aż ciasto będzie miało złoty kolor). Masę kajmakową rozpuść w garnku i posmaruj nią ciasto. Udekoruj ulubionymi orzechami i owocami.

Łatwy mazurek wielkanocny

Przygotowanie ciasta:

Do przesianej przez stolnicę mąki dodaj proszek do pieczenia, kakao i cukier. Następnie posiekaj składniki z masłem. Gdy powstanie kruszonka, do ciasta dodaj ugotowane żółtka i śmietanę. Wymieszaj i zagnieć ciasto, a następnie uformuj z niego wałek. Odkrój jedną czwartą i odłóż na bok. Resztę zagnieć z posiekanymi orzechami, zawiń w folię i odłóż do lodówki.