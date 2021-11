Maurycy Mochnacki pochowany na Powązkach Wojskowych

Uroczystość powitania szczątków Maurycego Mochnackiego, który po blisko 200 latach powrócił do kraju, odbyła się w asyście wojskowej na płycie Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie. Wziął w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

"Budował zręby współczesnej tożsamości polskiej"

Po oficjalnym powitaniu, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się Msza święta żałobna w jego intencji bohatera. – Maurycy Mochnacki po 190 latach wraca wreszcie do Polski. Od czasu kiedy marzył o niej, kiedy budował zręby współczesnej tożsamości polskiej. Tożsamości narodowej. To właśnie jemu zawdzięczamy, zwanemu herodem polskiego romantyzmu, współczesną tożsamość – mówił podczas uroczystości żałobnych Mateusz Morawiecki. Przypominając, że Mochnacki żył zaledwie 31 lat, premier podkreślił, że mimo tak młodego wieku był on jednym z praojców polskiej niepodległości, a przez swoją myśl, głębię czynu był również praojcem polskiej Solidarności.