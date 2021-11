Maurycy Mochnacki – „obywatel Polski, wróg Moskwy”

Jest to postać niegdyś powszechnie znana i czczona jako symbol niezłomnej woli walki o „wolność całość i niepodległość Ojczyzny naszej”, potwierdzonej, nie tylko słowem, ale i czynem. Dziś bohater ten przez szerokie kręgi polskiej opinii publicznej nieco już zapomniany, decyzją premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego przywracany jest pamięci narodowej, by zająć poczesne miejsce w panteonie jej bohaterów, na które w pełni sobie zasłużył swym krótkim, ale treściwym i pełnym poświęcenia dla Ojczyzny życiem. Przypomnijmy więc człowieka, należącego do wybitnego pokolenia, o którym Juliusz Słowacki, sam doń należąc, pisał „Polsko, myśmy z Twego zrobili nazwiska pacierz co płacze i piorun co błyska”.