Matura 2023 będzie "łatwiejsza niż przewidywana” – zapowiada minister Czarnek. Wymagania egzaminacyjne ulegną zmianie Magdalena Konczal

Matura 2023 ma być dużo łatwiejsza niż się spodziewano Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Matura 2023 dopiero za ponad rok, jednak zmiany w zakresie egzaminu dojrzałości mają być ogłoszone już niebawem. Zapowiedział je minister edukacji i nauki. Do matury 2023 przystępować będą uczniowie, którzy ukończyli czteroletnią szkołę ponadpodstawową, a wcześniej uczęszczali do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Według początkowych założeń matura w 2023 roku miała być trudniejsza. Teraz okazuje się jednak, że z uwagi na pandemię wymagania egzaminacyjne mogą zostać obniżone. Co czeka uczniów, zdających maturę w 2023 roku?