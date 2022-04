Matura 2022 – informacje dla uczniów z Ukrainy. Na jakich zasadach mogą przystąpić do egzaminu?

Warunkiem dopuszczenia ucznia z Ukrainy do egzaminu maturalnego w Polsce jest legalny pobyt w Polsce oraz złożenie w wybranej szkole przeprowadzającej matury odpowiednej deklaracji na formularzu D do dnia 31 marca 2022 roku.

Matura 2022. Wydłużony czas trwania egzaminu dla zdających z Ukrainy

Dodatkowe dostosowania dla ukraińskich maturzystów

Arkusze maturalne mogą być dostosowane do potrzeb zdających Ukraińców w następujący sposób:

Inne formy dostosowania do potrzeb maturzystów z Ukrainy:

Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali, w szczególności jeżeli – ze względu na dłuższy czas przeprowadzania egzaminu – jest to konieczne do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających w niezakłócony sposób.

Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem egzaminów z: matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.