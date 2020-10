Matka Tomasza Komendy wypowiada się: ciągle coś jest nie tak

W wywiadzie udzielonym dla Onetu matka Tomasza Komendy, Teresa Klemańska, mówi między innymi:

Tomek. Ciągle go targają, jeździ na przesłuchania, badają go, robią mu odciski. Musiałam im dać listy, które pisał do mnie z więzienia, bo chcieli sprawdzić charakter pisma, czy to na pewno on je pisał. Nic się nie dzieje w sprawie odszkodowania i nic się nie robi w sprawie ukarania winnych, przez których poszedł siedzieć. Wszystko stoi w miejscu.