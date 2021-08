Mateusz Morawiecki: Zajmiemy się obywatelami Afganistanu, którzy pomagali polskiej misji wojskowej, współpracowali z nami

Premier Mateusz Morawiecki w Bydgoszczy

- W Polsce pracuje około półtora miliona Ukraińców. Ilu Afgańczyków moglibyśmy przyjąć, kiedy Wielka Brytania i Kanada deklarują przyjęcie po 20 tysięcy uchodźców z Afganistanu?

- Deklarujemy zajęcie się obywatelami Afganistanu, którzy pomagali polskiej misji wojskowej, współpracowali z nami. Jeśli będzie ich 150, to przyjmiemy stu pięćdziesięciu, a jeśli 250 to tylu. Mamy honorowe zobowiązanie wobec tych, którzy nam pomagali w Afganistanie. Część już jest w Polsce, poprzez Uzbekistan ściągamy kolejnych.

- A nie moglibyśmy pomóc większej liczbie Afgańczyków? Polska się wyludnia, jest nas coraz mniej.

- Właśnie dlatego promujemy nasze programy proludnościowe. Stąd rodzinny kapitał opiekuńczy, gwarantowanie wkładu własnego i kredytów mieszkaniowych dla młodych małżeństw. Państwo zwróci część rat po urodzeniu drugiego, trzeciego i czwartego dziecka po to, by Polaków było jak najwięcej. Jeśli jakaś wspólnota – białoruska czy ukraińska pojawia się u nas, to chcemy, by czuli się jak najlepiej. Jeszcze jednym bardzo ważnym składnikiem układanki demograficznej są ci, którzy wyjechali z kraju. Szacuje się, że około dwóch milionów Polaków wyjechało z kraju. Chcemy zrobić wszystko, by jak najwięcej z nich wróciło do Polski. Dobrą wiadomością jest to, że do roku 2018 mieliśmy ujemny bilans między tymi, co wyjeżdżali, a tym co wracali. Przez ostatnie dwa lata ten bilans chyba po raz pierwszy w historii ostatnich dwustu lat jest dodatni.