Mateusz Morawiecki wystąpi w PE. Wiadomo, o czym będzie mówić polski premier

Debata rozpocznie się we wtorek o godz. 9:00 na sali plenarnej europarlamentu w Strasburgu. Ma potrwać do godz. 13:00. Jako pierwszy głos ma zabrać przedstawiciel słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Kolejna będzie Ursula von der Layen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, a trzeci – premier Mateusz Morawiecki.

Głos zabiorą również europosłowie w imieniu grup politycznych: Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych, Tożsamości i Demokracji, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Lewicy.

Dyskusja toczyć się będzie wokół niedawnego wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o wyższości prawa krajowego nad unijnym.

RMF FM ustaliło – powołując się na bliskich współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego – że szef polskiego rządu „ma wzywać do powrotu do korzeni Unii Europejskiej”.

Rzecznik rządu, Piotr Müller informował w poniedziałek rano w TVP Info, że „dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki skieruje do wszystkich szefów rządów, prezydentów krajów Unii Europejskiej list, w którym wyjaśni wszystkie informacje dotyczące kwestii relacji prawa konstytucyjnego do prawa unijnego wskazując na to, że Polska nie jest wyjątkiem na tym tle - raczej potwierdza regułę innych wyroków trybunałów konstytucyjnych w całej Unii Europejskiej”.

Podczas swojego wystąpienia polski premier – jak podaje RMF FM – będzie apelował o to, by systemy prawne poszczególnych krajów pozostały od siebie niezależne. „Będzie przekonywał, że Polsce należą się jednak unijne pieniądze jako opłata za dostęp zagranicznych firm do polskiego rynku” – czytamy.