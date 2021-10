Mateusz Morawiecki: Wyrok TK potwierdził to, co literalnie wynika z treści Konstytucji Leszek Rudziński

„Wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził to, co literalnie wynika z treści Konstytucji RP. To mianowicie, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa. To samo w ostatnich latach potwierdzały trybunały konstytucyjne wielu państw członkowskich – oświadczył w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.