Mateusz Morawiecki w Wilnie. Podpisano deklarację ws. Białorusi

Saszan: Już w czwartek, 17.09.2020, premiera singla "Czternasty" [WYWIAD WIDEO]

„Czternasty” to jeden z najbardziej osobistych utworów Saszan. Opowiada o trudnym okresie artystki po śmierci babci. Do współpracy przy tworzeniu utworu Saszan zaprosiła Michała Szczygła - finalistę The Voice of Poland. Już w czwartek w Muzotoku opowie Tomaszowi Dereszyńskiemu o ...