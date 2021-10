Mateusz Morawiecki w "Die Welt" „UE powinna odrzucić język szantażu, presji i karania tych, którzy mają własne zdanie”

„Trybunał Konstytucyjny może kontrolować, czy nie doszło do ultra vires (przekroczenia kompetencji) (…), to znaczy stwierdzić, czy działania organów Unii Europejskiej naruszają zasadę ograniczonego pojedynczego upoważnienia, gdy organy, instytucje, urzędy i agencje UE przekraczają ramy swoich uprawnień w sposób, który narusza tę zasadę” – orzekł niemiecki trybunał.

Premier podkreślił, że „zasada prymatu narodowych konstytucji jest de facto zasadą demokracji państw wobec instytucji UE”. „Dziś odpowiadamy na pytanie, czy europejskimi suwerenami mają pozostać narody i obywatele, czy też suwerenami mają stać się instytucje. Instytucje z Brukseli i Luksemburga, których cechą charakterystyczną jest deficyt demokracji. Od tego pytania zależy nasza wspólna przyszłość” – dodał.

Morawiecki w opublikowanym tekście, odwołał się do czasów rozbiorów Polski. „Polska w 1795 roku na 123 lata zniknęła z mapy świata. To prawda, znajdowaliśmy się wówczas w trudnym położeniu. Polska upadła, ponieważ część elit walczyła między sobą o wpływy i interesy, zamiast rozwiązywać prawdziwe wyzwania. To nasz grzech. Grzech, który natychmiast wykorzystali bezwzględni i potężni sąsiedzi. Nie powinniśmy powtarzać tych błędów w Europie. My też mamy globalnych sąsiadów - bezwzględnych i coraz potężniejszych. Powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego ostrzeżenia” – napisał w konkluzji.