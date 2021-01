Mateusz Morawiecki stanowczo o mediach społecznościowych: Zrobimy wszystko, by określić ramy funkcjonowania Facebooka, Twittera, Instagrama

„Urodziłem się i wychowałem wśród ludzi, dla których wolność była najcenniejszą wartością. W Polsce jesteśmy tak bardzo przywiązani do wolności, bo wiemy jak to jest, kiedy ktoś próbuje ją nam ograniczyć. Przez blisko 50 lat żyliśmy w kraju, w którym obowiązywała cenzura; w kraju, w którym Wielki Brat mówił nam, jak mamy żyć, co mamy myśleć i czuć – a czego myśleć, mówić i pisać nie mamy prawa” – napisał premier Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facbooku.

Szef rządu przekazał, że „z niepokojem patrzy na wszelkie próby ograniczenia wolności”

Internet jest synonimem wolności

Jak podkreślił premier, to Internet zawsze był medium, które można było uznawać za synonim wolności, a także miejscem, gdzie każdy może zabrać głos. Co więcej, jest to „narzędzie pozwalające każdemu człowiekowi realnie wpływać na rzeczywistość, w stopniu nieznanym jeszcze kilkanaście lat temu.”