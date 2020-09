Mateusz Morawiecki spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską. „Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów”

Szef polskiego rządu Mateusz Moarwiecki spotkał się z przebywająca w Polsce liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. – Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy - zapewniał Morawiecki. W Warszawie doszło też do wzruszającego spotkania Swiatłany Cichanouskiej z Weroniką Capkałą.

Liderka białoruskiej opcji i kandydatka na prezydenta Białorusi w tegorocznych wyborach Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie z wizytą w Polsce. W środę rano w Kancelarii Premiera spotkał się z nią szef rządu Mateusz Morawiecki. Głównymi tematami rozmów była sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Następnie Morawiecki i Cichanouska spotkali się z mniejszością białoruską mieszkająca w Polsce. - Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy. W ramach naszego programu „Solidarni z Białorusią”, pomagamy osobom represjonowanym, staramy się wspierać środowiska białoruskie, które niosą tę pieśń wolności na Białoruś – mówił Mateusz Morawiecki w Domu Białoruskim w Warszawie. Premier Morawiecki wręczył Cichanouskiej klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w Warszawie. – Niech symbolicznie tę naszą solidarność będzie również oznaczało przekazanie kluczy do Domu Białoruskiego, tutaj, do tej siedziby, przekazanie wolnym Białorusinom w Warszawie, którzy będą na pewno dbali o to, żeby ta walka Białorusinów o wolność, o suwerenność, o demokrację, zakończyła się pełnym sukcesem – mówił szef polskiego rządu.

Premier zwrócił się także do swojego gościa. - Pani Swietłano, proszę przyjąć ten dar narodu polskiego dla narodu białoruskiego, jakim jest ta siedziba tutaj w Warszawie, która na pewno przyczyni się do walki o wolną Białoruś – dodał premier.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że sprawa Białorusi połączyła „wszystkie siły polityczne w Polsce w walce o respektowanie praw obywateli Białorusi”. - Polska wkrótce po sfałszowanych wyborach wezwała do spotkania Rady Europejskiej - cała UE wspiera naród białoruski w jego prawie do wypełnienia swojej woli do życia w demokracji. Europa jest otwarta na Białoruś i dla narodu białoruskiego – mówił premier.

Zapewnił, że polski rząd wkrótce przedstawi „plan dla Białorusi”. - Będzie to realna pomoc. Chcemy, aby to była realna pomoc na forum międzynarodowym i dla osób represjonowanych – tłumaczył.

Jak dodał Polska pomaga w „przekazywaniu prawdy o sytuacji na Białorusi”. - Dziękuję za walkę z propagandą Łukaszenki. Walczymy, by ta sprawa była ciągle obecna na arenie międzynarodowej, we wszystkich demokratycznych państwach świata – mówił. - Chcemy realnej pomocy dla osób represjonowanych. Wszystkie osoby torturowane, bite mają możliwość pomocy w Polsce. Polska jest otwartym domem dla tych, którzy potrzebują pomocy. Będziecie mieli wsparcie ze strony Polski i Unii Europejskiej -dodał. Morawiecki zaznaczył, że „wszystkie osoby represjonowane mają szanse na otrzymanie pomocy w Polsce”. - Jak słyszymy Białorusinów śpiewających „Mury” Jacka Kaczmarskiego, przypomina nam się nasza Solidarność - te wyrazy solidarności przekazujemy narodowi białoruskiemu - mówił. Cichanouska: Dla nas Łukaszenka nie ma już legitymacji Z kolei Swiatłana Cichanouska podziękowała stronie polskiej za przyjęcie jej i „wszystkich ludzi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z Białorusi”.

- Są trudne czasy, ale z drugiej strony radosne, bo to, co się odbywa pokazuje, że naród białoruski się obudził i zaczął walczyć o swoje prawa – mówiła. - Dla nas Łukaszenka nie ma już legitymacji, nie możemy przyjmować Łukaszenki jako przywódcy, nie jesteśmy gotowi powierzyć mu naszego kraju. Dlatego jesteśmy przekonani, że naszemu społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory, by wybrać prawdziwego prezydenta – dodała.

Liderka białoruskiej opozycji przekonywała, że po nowych wyborach Białoruś będzie podtrzymywać dobre stosunki z rządem polskim i że będzie on podtrzymywać jej kraj „również i moralnie, i finansowo”. - Bo nasza sytuacja zbliża się do progu przepaści gospodarczej - podkreśliła i zapewniała, że „nasze przyjacielskie stosunki będą kontynuowane i będą rozkwitały”.

W Warszawie Cichanouska spotkała się też z inną opozycjonistką Weroniką Capkałą, która już wcześniej przybyła do Polski uciekając przed represjami.

