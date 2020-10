Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje rządu dla biznesu dotkniętego pandemią

Morawiecki wyjawił, że wartość rządowego wsparcia to ponad 1,8 mld zł, a według niektórych szacunków może to być ponad 2 mld zł. - Życzyłbym wszystkim, żebyśmy pod koniec listopada mogli dopuścić funkcjonowanie tych przedsiębiorstw zgodnie z modelami biznesowymi, ale jeśli będzie niezbędne utrzymanie tych obostrzeń to wsparcie utrzymamy też na kolejne miesiące – mówił. - Te elementy wsparcie mają służyć temu, żeby przedsiębiorcy mogli się do tego arcytrudnego czasu dostosować. Prócz tego dostępne będą długoterminowe pożyczki gwarancje dla tych chcących korzystać z programów inwestycyjnych – dodał premier.